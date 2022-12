Sessão de Sábado hoje: veja qual filme a TV Globo exibe neste sábado (17)

A Sessão de Sábado de hoje, sábado (17), exibirá o filme "De Volta Para O Futuro", um clássico dos gêneros, ficção científica, aventura e comédia lançado em 1985. O longa-metragem irá ao ar às 14h50 na TV Globo, depois do 'Jornal Hoje'.

SINOPSE DA SESSÃO DE SÁBADO HOJE (17)

Marty McFly, um adolescente de uma pequena cidade californiana, é transportado para a década de 1950 quando a experiência do excêntrico cientista Doc Brown dá errado. Viajando no tempo em um carro modificado, Marty conhece versões jovens de seus pais e precisa fazer com que eles se apaixonem, ou então ele deixará de existir. Para complicar, Marty precisa voltar para casa a tempo de salvar o cientista.

CONFIRA O TRAILER DE 'DE VOLTA PARA O FUTURO'

Ficha técnica do filme