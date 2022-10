Sessão de Sábado hoje: veja qual filme a TV Globo exibe neste sábado (15/10)

A "Sessão de Sábado" de hoje (15/10), exibe o filme "De volta para o futuro" após o Jornal Hoje, às 14h05, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DO FILME DE VOLTA PARA O FUTURO

Marty McFly, um adolescente de uma pequena cidade californiana, é transportado para a década de 1950 quando a experiência do excêntrico cientista Doc Brown dá errado. Viajando no tempo em um carro modificado, Marty conhece versões jovens de seus pais e precisa fazer com que eles se apaixonem, ou então ele deixará de existir. Para complicar, Marty precisa voltar para casa a tempo de salvar o cientista.

ASSISTA AO TRAILER DO FILME DA SESSÃO DE SÁBADO DE HOJE

FICHA TÉCNICA

Título Original: Back To The Future

Elenco: Lea Thompson, Christopher Lloyd, Crispin Glover Michael J. Fox, Thomas Wilson e Wells Claudia

Dubladores: Alexandre Moreno;Flávia Saddy;Helio Ribeiro;Manolo Rey;Mauro Ramos;Miriam Ficher

Direção: Robert Zemeckis

Nacionalidade: Americana

Gênero: Ficção científica