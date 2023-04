Sessão de Sábado hoje: veja qual filme a TV Globo exibe neste sábado (15)

A Sessão de Sábado de hoje, sábado (15), exibirá o filme estadunidense "Ninguém Segura Este Bebê", uma produção de comédia de 1994. O longa-metragem, com direção de Patrick Johnson, irá ao ar às 14h10 na TV Globo, depois do 'Jornal Hoje'.

Sinopse da Sessão de Sábado hoje (15)

Em Chicago o bebê Bink tem todo o amor do mundo e tudo que o dinheiro pode comprar. Entretanto, três malandros, liderados por Norby (Joe Pantoliano), se passam por fotógrafos e seqüestram a criança. No entanto o bebê foge de forma fantástica e de forma mais fantástica ainda percorre a cidade, visitando os lugares que viu no seu livro e, de quebra, envolvendo os pilantras em diversas confusões.

Confira o trailer de 'Ninguém Segura Este Bebê'

FICHA TÉCNICA DO FILME