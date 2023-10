Sessão de Sábado hoje: veja qual filme a TV Globo exibe neste sábado (14)

A Sessão de Sábado de hoje, sábado (14), exibirá o filme de ação “A Múmia”, um longa-metragem de 1999. A produção, que conta com direção de Stephen Sommers, irá ao ar às 14h10 na TV Globo, depois do 'Jornal Hoje'.

SINOPSE DA SESSÃO DE SÁBADO HOJE (14)

O desbravador Rick O'Connell, um amigo e a arqueóloga Evelyn procuram o tesouro de um faraó, o Imhotep, que foi mumificado vivo. Ao entrarem na tumba do terrível sacerdote do faraó Seti, um descuido o acorda e, com ele, as dez pragas do Egito.

CONFIRA O TRAILER DE 'A Múmia'

FICHA TÉCNICA DO FILME