Sessão de Sábado hoje: veja qual filme a TV Globo exibe neste sábado (12)

A Sessão de Sábado de hoje, sábado (12), exibirá o filme estadunidense “Acertando as Contas com o Papai”, um longa-metragem de comédia. A produção de 1994, que conta com direção de Howard Deutch, irá ao ar às 14h10 na TV Globo, depois do 'Jornal Hoje'.

SINOPSE DA SESSÃO DE SÁBADO HOJE (12)

Um menino vai viver com o pai, um ex-presidiário, que está ocupado planejando um de seus roubos. O garoto decide esconder as moedas roubadas para ganhar a atenção do pai que agora terá que levar o filho para se divertir, se quiser reaver a fortuna.

CONFIRA O TRAILER DE 'Acertando as Contas com o Papai'

FICHA TÉCNICA DO FILME