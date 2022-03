Sessão de Sábado hoje: veja qual filme a TV Globo exibe neste sábado (12)

A Sessão de Sábado de hoje, sábado (12), exibirá o filme "Um Príncipe Em Nova York", um filme do gênero comédia lançado nos Estados Unidos em 1988.

O longa-metragem irá ao ar às 15h15 na TV Globo, depois do programa "O Melhor da Escolinha".

Sinopse da Sessão de Sábado hoje

Akeem, príncipe de um país africano, vai para os Estados Unidos com o intuito de escapar de um casamento arranjado e encontrar seu verdadeiro amor. Com seu fiel companheiro Semmi, eles vivem grandes aventuras disfarçados de pobres nas ruas do Queens.