A TV Verdes Mares, afiliada da TV Globo no Ceará, transmite nesta quinta-feira (25) — na Sessão da Tarde — às 15h, o filme "Uma Prova de Amor". O filme retrata a vida de uma menina com leucemia: dores, sentimentos e o relacionamento com a família.

Sinopse de Uma Prova de Amor

Desde o nascimento, a jovem Anna foi submetida a diversos procedimentos médicos para ajudar a irmã mais velha, Kate, que sofre de leucemia. Ao completar onze anos, Anna decide enfrentar os pais, Sara e Brian fitzgerald, e lutar na justiça por sua emancipação médica. Sem revelar os verdadeiros motivos, ela irá influenciar emocionalmente a vida de toda a família.



Veja trailer:



Curiosidades

Inicialmente, as irmãs Elle e Dakota Fanning seriam as intérpretes de Anna e Kate Fitzgerald. O acerto não ocorreu devido à recusa de Dakota em raspar o cabelo, uma exigência da personagem;



Sofia Vassilieva raspou todo o cabelo e as sobrancelhas para interpretar Kate Fitzgerald.

Ficha técnica

Título Original: My Sister's Keeper

Elenco: Cameron Diaz, Jason Patric, Abigail Breslin, Sofia Vassilieva, Alec Baldwin, Jeffrey Markle, Heather Wahlquist, Joan CusackDubladores Gerald: Sheila Dorfman/ Anna Fitzgerald: Bruna Laynes/ Brian Fitzgerald: Marcus Jardim/ Kate Fitzgerald: Erika Menezes/ Kelly: Sílvia Goiabeira/ Joan de Salvo: Carla Pompilio

Direção: Nick Cassavetes

Nacionalidade: Americana

Gênero: Drama