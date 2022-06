Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta terça-feira (7)

A "Sessão da Tarde" de hoje, terça-feira (7), exibe o filme "O Que De Verdade Importa" após o capítulo da novela “O Cravo e a Rosa”, às 15h30, na TV Globo. A obra, de 2017, é do gênero comédia e família, tem direção de Paco Arango, além de contar com a participação de Oliver Jackson-Cohen, protagonista da série da Netflix "The Haunting of Hill House".

Sinopse de 'O Que De Verdade Importa'

Alec Bailey é um engenheiro frustrado que vive em Londres. Ele trabalha consertando eletrodomésticos, mas o dinheiro que ganha não é suficiente para pagar as suas contas. Tudo muda quando um tio distante aparece em sua vida com uma proposta irrecusável: pagar todas as dívidas de Alec, desde que ele se mude para Nova Escócia, no Canadá, por um ano.

Sem muitas alternativas, o jovem aceita o acordo e inicia uma nova fase em sua vida, agora em um novo país e prestes a conhecer mais sobre sua família e a si mesmo.

Trailer do filme da Sessão da Tarde de hoje

Ficha técnica de 'O Que De Verdade Importa'

Título Original: The Healer (2017)

The Healer (2017) Elenco: Oliver Jackson-Cohen, Camilla Luddington, Jorge García e Jonathan Pryce

Oliver Jackson-Cohen, Camilla Luddington, Jorge García e Jonathan Pryce Direção: Paco Arango

Paco Arango Nacionalidade: Estadunidense

Estadunidense Gênero: Comédia e Família.

