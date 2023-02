Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta terça-feira, 31

A "Sessão da Tarde" de hoje, terça-feira (31/1), exibe o filme “Duelo De Cordas” após “Chocolate Com Pimenta”, às 15:30, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "Duelo De Cordas"

Quando um violinista de hip hop que toca no metrô de Nova York encontra uma dançarina clássica com bolsa de estudos no Manhattan Conservatory of the Arts, voam faíscas. Com a ajuda de um grupo de dança hip hop eles devem encontrar um terreno comum durante a preparação para uma competição que pode mudar suas vidas para sempre.

TRAILER DE "Duelo De Cordas"

FICHA TÉCNICA DE "Duelo De Cordas"

Título Original: High Strung

High Strung Elenco: John Silver;Keenan Kampa;Marcus Emanuel Mitchell;Nicholas Galitzine;Paul Freeman;Sonoya Mizuno

John Silver;Keenan Kampa;Marcus Emanuel Mitchell;Nicholas Galitzine;Paul Freeman;Sonoya Mizuno Dubladores: Adriana Torres;Daniel Müller;Duda Espinoza;Jullie;Luiz Carlos Persy;Thiago Fagundes

Adriana Torres;Daniel Müller;Duda Espinoza;Jullie;Luiz Carlos Persy;Thiago Fagundes Direção: Michael Damian

Michael Damian Nacionalidade: Americana