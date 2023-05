Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta terça-feira, 30

A "Sessão da Tarde" de hoje, terça-feira (30/5), exibe o filme “Milagres do Paraíso” após “Chocolate Com Pimenta”, às 15:30, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE 'Milagres do Paraíso'

Christy e Kevin Beam são pais de três garotas: Abbie, Annabel e Adelynn. Eles vivem em uma confortável casa junto com cinco cachorros e acabam de abrir uma clínica veterinária, o que fez com que tivessem que apertar os cintos e hipotecar a casa. Cristãos convictos, os Beam vão à igreja com frequência. Um dia, Annabel começa a sentir fortes dores na região do abdomen. Após muitos exames, é constatado que a garota possui um grave problema digestivo. Tal situação faz com que Christy busque a todo custo algum meio de salvar a vida da filha, ao mesmo tempo em que se afasta cada vez mais de sua crença em Deus.

ASSISTA AO TRAILER DA 'SESSÃO DA TARDE' DE HOJE

FICHA TÉCNICA DE 'Milagres do Paraíso'

Título Original: Miracles From Heaven

Miracles From Heaven Elenco: Jennifer Garner; Kylie Rogers; Martin Henderson; Queen Latifah

Jennifer Garner; Kylie Rogers; Martin Henderson; Queen Latifah Dubladores: Jennifer Garner Christy Beam Fernanda Baronne/ Kevin Beam: Clécio Souto/ Anna Beam: Isabella Koppel/ Abbie Beam: Isabelle Cunha/ Adelynn Beam: Carol Muray/ Ângela: Mônica Rossi.

Jennifer Garner Christy Beam Fernanda Baronne/ Kevin Beam: Clécio Souto/ Anna Beam: Isabella Koppel/ Abbie Beam: Isabelle Cunha/ Adelynn Beam: Carol Muray/ Ângela: Mônica Rossi. Direção: Patricia Riggen

Patricia Riggen Nacionalidade: Americana