Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta terça-feira (3)

A "Sessão da Tarde" de hoje, terça-feira (3), exibe o filme "De repente 30" após o capítulo de “O Cravo e a Rosa”, às 15h20, na TV Globo. A obra é um clássico do cinema americano e tem a comédia como gênero.

Sinopse de 'De repente 30'

Em 1987, maltratada pelos colegas na sua festa de 13 anos, uma garota sonha em ser adulta e acorda em 2004, com 30 anos, como uma poderosa editora de revista de moda em Nova York. Contudo, logo se decepciona com o tipo de mulher que se tornou e tenta recuperar o amor de seu ex-vizinho de adolescência, que está para casar com outra.

Trailer do filme da Sessão da Tarde de hoje

Ficha técnica de 'De repente 30'