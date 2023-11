Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta terça-feira, 28

A "Sessão da Tarde" de hoje, terça-feira (28/11), exibe o filme “Shrek Terceiro” após “Mulheres de Areia”, às 15:25, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "Shrek Terceiro"

O rei Harold, pai de Fiona, morre repentinamente. Com isto, Shrek precisa ser coroado rei, algo que ele jamais pensou em ser. Juntamente com o Burro e o Gato de Botas, ele precisa encontrar alguém que possa substituí-lo no cargo de soberano do reino de Tão, Tão distante. O principal candidato é Artie, um jovem desprezado por todos em sua escola, que é primo de Fiona.

TRAILER DE "SHREK TERCEIRO"

FICHA TÉCNICA DE "Shrek Terceiro"