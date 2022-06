Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta terça-feira (28)

A "Sessão da Tarde" de hoje, terça-feira (28), exibe o filme norte-americano "Eu, Robô" após o jogo da seleção brasileira feminina de futebol contra a Suécia, às 15h30, na TV Globo.

A obra, de 2004, é do gênero ação, tem direção de Alex Proyas, assim como as participações de Will Smith e Bridget Moynahan.

SINOPSE DE 'EU, ROBÔ'

No ano de 2035, um policial que odeia a tecnologia é chamado para investigar um assassinato que parece ter sido cometido por um robô, o que pode se tornar uma ameaça em um mundo no qual os robôs, mais fortes que os humanos, são comuns e estão em todos os lares.

TRAILER DO FILME DA SESSÃO DA TARDE DE HOJE

FICHA TÉCNICA DE 'EU, ROBÔ'

Título Original: I, Robot

Elenco: Will Smith,Bridget Moynahan,Bruce Greenwood,James Cromwell,Chi Mcbride,Alan Tudyk.

Direção: Alex Proyas

Nacionalidade: Americana