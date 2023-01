Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta terça-feira, 24

A "Sessão da Tarde" de hoje, terça-feira (24/1), exibe o filme “Uma Razão Para Vencer” após “Chocolate Com Pimenta”, às 15:40, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "Uma Razão Para Vencer"

Um acidente de moto vitimiza uma jovem estudante e estrela do time de vôlei da escola. Próximo ao campeonato estadual, a treinadora Kathy tenta incentivar as outras alunas a participarem dos jogos. Desmotivadas, as meninas entram na competição e se surpreendem com o poder do trabalho em equipe.

Veja o trailer da Sessão da Tarde de hoje

FICHA TÉCNICA DE "Uma Razão Para Vencer"

Título Original: The Miracle Season

The Miracle Season Elenco: Danika Yarosh;Erin Moriarty;Helen Hunt;Tiera Skovbye;William Hurt

Danika Yarosh;Erin Moriarty;Helen Hunt;Tiera Skovbye;William Hurt Dubladores: Alfredo Martins;Cecilia Lemes;Flora Paulita;Gabriela Milani;Tarsila Amorim

Alfredo Martins;Cecilia Lemes;Flora Paulita;Gabriela Milani;Tarsila Amorim Direção: Sean Mcnamara

Sean Mcnamara Nacionalidade: Americana