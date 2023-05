Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta terça-feira, 23

A "Sessão da Tarde" de hoje, terça-feira (23/5), exibe o filme “Compramos um Zoológico” após “Chocolate Com Pimenta”, às 16:05, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "Compramos um Zoológico"

Após o falecimento da sua esposa, Benjamin decide recomeçar sua vida ao lado dos filhos. Procurando um novo lar, ele acaba comprando uma propriedade com um zoológico em péssimo estado de conservação. Com o apoio de Kelly Foster e sua equipe de funcionários, Benjamin irá correr contra o tempo para recuperar o zoológico e, no processo, encontrará a felicidade ao lado dos filhos e de um novo amor.

FICHA TÉCNICA DE "Compramos um Zoológico"

Título Original: We Bought a Zoo

We Bought a Zoo Elenco: Matt Damon; Scarlett Johansson; Thomas Haden Church; Colin Ford; Maggie Elizabeth Jones; Angus Macfadyen; Elle Fanning; Patrick Fugit

Matt Damon; Scarlett Johansson; Thomas Haden Church; Colin Ford; Maggie Elizabeth Jones; Angus Macfadyen; Elle Fanning; Patrick Fugit Dubladores: Benjamin Mee: Felipe Grinnan/ Kelly Foster: Marcia Regina/ Duncan Mee: Luiz Antônio Lobue/ Dylan Mee: Italo Luiz/ Rosie Mee: Sicilia Vidal/ Peter Maccready: Affonso Amajones

Benjamin Mee: Felipe Grinnan/ Kelly Foster: Marcia Regina/ Duncan Mee: Luiz Antônio Lobue/ Dylan Mee: Italo Luiz/ Rosie Mee: Sicilia Vidal/ Peter Maccready: Affonso Amajones Direção: Cameron Crowe

Cameron Crowe Nacionalidade: Americana