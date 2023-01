Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta terça-feira, 17

A "Sessão da Tarde" de hoje, terça-feira (17/1), exibe o filme “Miss Simpatia” após “Chocolate Com Pimenta”, às 15:30, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "Miss Simpatia"

Durante toda a sua vida, Gracie Hart sonhou em seguir os passos de sua mãe, Emily, uma dedicada agente do FBI que morreu em serviço. Porém, o temperamento agressivo de Gracie sempre lhe trouxe problemas no FBI, fazendo com que ela tenha um único amigo, seu parceiro Eric Matthews.

Quando chega ao FBI a informação de que um grupo terrorista pretende explodir uma bomba durante o concurso de Miss Estados Unidos, logo se decide infiltrar uma agente no concurso, para poder acompanhar de perto os passos dos terroristas. Infelizmente, a única agente disponível é exatamente Gracie Hart, que não gosta nem um pouco da história de ter que se tornar uma miss de uma hora para outra.

Para ajudá-la na transformação, o FBI contrata o experiente Victor Malling, um consultor obsessivo que deve transformar a agressiva Gracie em uma glamourosa candidata a miss, para que ela possa se infiltrar no concurso e descobrir os planos dos terroristas.

TRAILER DE "MISS SIMPATIA"

FICHA TÉCNICA DE "Miss Simpatia"

Título Original: Miss Congeniality

