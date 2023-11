Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta terça-feira (14)

A "Sessão da Tarde" de hoje, terça-feira (14), exibe o filme “Invictus” após “Mulheres de Areia”, às 15:25, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "Invictus"

Recentemente eleito presidente, Nelson Mandela tinha consciência que a África do Sul continuava sendo um país racista e economicamente dividido, em decorrência do Apartheid. A proximidade da Copa do Mundo de Rúgbi, pela primeira vez realizada no país, fez com que Mandela resolvesse usar o esporte para unir a população. Para tanto, chama para uma reunião Francois Pienaar, capitão da equipe sul-africana, e o incentiva para que a seleção nacional seja campeã.

TRAILER DE "Invictus"

FICHA TÉCNICA DE "Invictus"