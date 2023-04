Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta terça-feira, (11)

A "Sessão da Tarde" de hoje, terça-feira (11), exibe o filme “Sai de Baixo: O Filme” após “Chocolate Com Pimenta”, às 16:05, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "Sai de Baixo: O Filme"

Caco Antibes acaba de sair da prisão e está de volta ao apartamento do Largo do Arouche, agora prestes a ser vendido. Com isso, Magda, Cassandra e Caquinho estão vivendo no apertado apartamento de Ribamar, no mesmo prédio. A situação muda quando Caco e Caquinho se envolvem no transporte de pedras preciosas, o que pode deixá-los ricos ou enviá-los para a cadeia.

TRAILER DA SESSÃO DA TARDE DE HOJE

FICHA TÉCNICA DE "Por Aqui E Por Ali"

Título Original: Sai de Baixo: O Filme

Sai de Baixo: O Filme Elenco: Aracy Balabanian; Tom Cavalcante; Miguel Falabella; Marisa Orth;

Aracy Balabanian; Tom Cavalcante; Miguel Falabella; Marisa Orth; Direção: Cris D'amato

Cris D'amato Nacionalidade: Brasileira