Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta terça-feira (1º)

A Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (1º), exibirá o filme "Nanny Mcphee e as Lições Mágicas", uma obra dos gêneros ficção e comédia lançada no Reino Unido em 2010. O longa-metragem irá ao ar às 15h30, logo após a novela "O Cravo e a Rosa", na TV Globo.

Sinopse da Sessão da Tarde hoje

Uma jovem mãe luta para criar seus filhos ao mesmo tempo em que cuida de sua fazenda, enquanto seu marido está na guerra.



Tudo fica ainda pior com a chegada de dois sobrinhos mimados. A difícil situação só será aliviada com a chegada da inusitada Nanny McPhee, que ajudará na educação das crianças e nos afazeres domésticos.



Com suas magias, McPhee encanta a mãe e suas crianças.

Curiosidades

A motocicleta presente no longa (Ariel W/NG de 350 cilindradas) foi o modelo utilizado pelo exército britânico na Segunda Guerra Mundial;

As filmagens do longa quase impediram Emma Thompson de participar de "Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 2" (2011);

Emma Thompson concluiu o roteiro de Nanny McPhee e as Lições Mágicas logo após o lançamento do filme original.

Ficha técnica