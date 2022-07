Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta sexta-feira (8)

A "Sessão da Tarde" de hoje, quarta-feira (6), exibe o filme chinês e estadunidense "Kung Fu Panda 3​" após o capítulo da novela “O Cravo e a Rosa”, às 15h30, na TV Globo. A obra, de 2013, é do gênero animação e comédia, tem direção de Jennifer Yun e Alessandro Nelson.

Sinopse de 'Kung Fu Panda 3'

Desta vez, mestre Shifu tem como principal ensinamento fazer com que Po aprenda a técnica de dominação do chi, uma espécie de “energia vital”. Porém, o atrapalhado panda acaba se desconcentrando com a chegada do pai de sangue, o panda Li, que o carrega para a vila secreta dos pandas – aguçando o ciúme do Sr. Ping, o “pai” ganso de Po.

Em paralelo, o poderoso touro Kai, o coletor, um centenário inimigo do mestre Oogway, reúne forças para voltar para o mundo dos vivos e tomar o que ele acha que é dele por direito. Caberá a Po e seus amigos impedir o maléfico plano do vilão.

Trailer do filme da Sessão da Tarde de hoje

Ficha técnica de 'Kung Fu Panda 3'

Título Original: Kung Fu Panda 3 (2013);

Kung Fu Panda 3 (2013); Elenco: Po Po, Shifu Shifu, Tigresa Tigresa, e Macaco Macaco;

Po Po, Shifu Shifu, Tigresa Tigresa, e Macaco Macaco; Direção: Jennifer Yun / Carloni e Alessandro Nelson;

Jennifer Yun / Carloni e Alessandro Nelson; Nacionalidade: Chinesa e estadunidense;

Chinesa e estadunidense; Gênero: Animação e Comédia.

