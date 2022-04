Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta sexta-feira (8)

A "Sessão da Tarde" de hoje, sexta-feira (8/4), exibe o filme “Tudo Por um Popstar” após capítulo de “O Cravo e a Rosa”, às 15h30, na TV Globo. A produção americana é do gênero comédia. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "TUDO POR UM POPSTAR"

A banda pop Slavabody Disco Disco Boys, febre entre as meninas de todo o Brasil, anuncia que irá tocar no Rio de Janeiro.

Fãs de carteirinha do grupo, as adolescentes e melhores amigas Gabi, Manu e Ritinha farão de tudo para que seus pais deixem que elas assistam ao show do grupo longe da cidade onde moram.

TRAILER DO FILME DA SESSÃO DA TARDE DE HOJE

FICHA TÉCNICA DE 'TUDO POR UM POPSTAR'

Título Original: Tudo Por Um Popstar

Elenco: João Guilherme Ávila; Klara Castanho; Mel Maia; Maisa Silva;

Direção: Bruno Garotti

Nacionalidade: Brasileira

Gênero: Comédia