Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta sexta-feira, 7

A "Sessão da Tarde" de hoje, sexta-feira (7/10), exibe o filme "A Hora Do Rush 2" às 15h20, na TV Globo.

SINOPSE DE "A Hora Do Rush 2"

Após os acontecimentos do primeiro filme, o inspetor Lee e o detetive James Carter vão para Hong Kong aproveitar suas merecidas férias. Mas, assim que eles aterrissam, explode uma bomba na embaixada americana que mata dois agente disfarçados, que investigavam a falsificação de um valioso anel.

A polícia de Hong Kong acredita que o crime tenha sido cometido pelo líder da tríade Ricky Tan, que foi parceiro do pai de Lee no passado e foi um dos responsáveis por sua morte. Levando o crime para o lado pessoal, Lee resolve participar das investigações juntamente com Carter, que agora sente-se totalmente deslocado no local, já que nunca tinha estado em Hong Kong antes e não está habituado com as tradições locais.

Veja o trailer da Sessão da Tarde de hoje

FICHA TÉCNICA DE "A Hora Do Rush 2"