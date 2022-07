Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta sexta-feira (29)

A "Sessão da Tarde" de hoje, quarta-feira (6), exibe a animação estadunidense "Shrek 2​" após o capítulo da novela “O Cravo e a Rosa”, às 15h30, na TV Globo. A obra, de 2004, é do gênero comédia, tem direção de Andrew Adamson, Conrad Vernon e Kelly Asbury.

Sinopse de 'Shrek 2'

Após Shrek e Fiona retornarem da lua de mel, recebem o convite dos pais de Fiona para jantarem no castelo. No entanto, nesse encontro, o pai de Fiona descobre que sua filha não se casou com o príncipe a quem estava prometida e que se tornou uma ogra.

Agora, Shrek tem que lutar para provar o seu valor e recuperar a esposa. Para isso, conta com a ajuda do seu melhor amigo, o burro falante.

Trailer do filme da Sessão da Tarde de hoje

Ficha técnica de 'Shrek 2'

Título Original: Shrek 2 (2004);

Shrek 2 (2004); Elenco: Cameron Diaz; Eddie Murphy;Julie Andrews; e Rupert Everett;

Cameron Diaz; Eddie Murphy;Julie Andrews; e Rupert Everett; Direção: Andrew Adamson; Conrad Vernon; Kelly Asbury;

Andrew Adamson; Conrad Vernon; Kelly Asbury; Nacionalidade: Estadunidense;

Estadunidense; Gênero: Comédia.

