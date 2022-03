Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta sexta-feira (25)

Inicialmente seria Barry Sonnenfeld o diretor de As Loucuras de Dick e Jane, mas ele deixou o projeto alegando razões pessoais.

Cameron Diaz inicialmente interpretaria a personagem Jane, mas teve que desistir do papel pouco antes do início das filmagens devido a conflitos de agenda.

A Paramount pagou à Sony US$ 100 mil para interromper as filmagens do longa por uma semana, de forma que Jim Carrey pudesse promover o lançamento de "Desventuras em Série" (2004).