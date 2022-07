Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta sexta-feira (22)

A "Sessão da Tarde" de hoje, sexta-feira (22/07), exibe o filme “Rio 2” após capítulo de “O Cravo e a Rosa”, às 15h30, na TV Globo. A produção americana é do gênero comédia de animação. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE 'RIO 2'

As araras Blu e Jade vivem felizes com os filhos no Rio de Janeiro. Quando seus donos, Túlio e Linda, encontram pássaros de sua espécie na Amazônia, eles decidem partir para novas aventuras na região Norte do País.

Só que nem tudo é perfeito: Nigel, o velho inimigo de Blu e Jade, está de volta para se vingar.

TRAILER DO FILME DA SESSÃO DA TARDE DE HOJE

FICHA TÉCNICA DE 'RIO 2'

Título Original: Rio 2

País de Origem: Estados Unidos

Ano de Produção: 2014

Diretor: Carlos Saldanha

Classe: Animação/Comédia