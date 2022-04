Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta sexta-feira (15)

A "Sessão da Tarde" de hoje, sexta-feira (15/04), exibe o filme “Hop - Rebelde Sem Páscoa” após capítulo de “O Cravo e a Rosa”, às 15h30, na TV Globo. A produção americana é do gênero comédia. Saiba mais sobre o longa abaixo.

Sinopse de 'Hop - Rebelde Sem Páscoa'

Junior é um coelho que adora tocar bateria e sonha em fazer sucesso com a música, mas seu pai deseja que ele dê continuidade à tradição milenar e se torne o Coelho da Páscoa, seguida há quatro mil anos. Ele tenta convencer o pai de seu sonho, mas ele não lhe dá ouvidos.

Desta forma, Junior parte para Hollywood, onde acredita que poderá enfim se tornar um grande astro. Ao chegar, ele é quase atropelado por Fred Lebre, um jovem que tem sido pressionado pela família para que enfim consiga um emprego.

Após a surpresa inicial por encontrar um coelho falante, Fred aceita levá-lo até a mansão que está cuidando, enquanto o dono está viajando. Lá eles se tornam amigos, com Fred ajudando Junior a conseguir espaço no cenário musical. Enquanto isso, o pai de Junior envia as boinas rosas no encalço do filho, sem perceber que uma conspiração está sendo organizada contra si.

Trailer do filme da sessão da tarde de hoje

Ficha técnica de 'Hop - Rebelde Sem Páscoa'

Título Original: Hop

Elenco: Gary Cole; Kaley Cuoco; Chelsea Handler; James Marsden;

Dubladores: Junior: Philippe Maia / Fred: Clécio Souto / Carlos: Elcio Romar / Phil: Paulo Vignolo / Sam: Sylvia Sallustti / Henry O'hare: Ronaldo Júlio / Sra. Beck: Lina Rosana

Direção: Tim Hill;

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia