Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta sexta-feira, 14

A "Sessão da Tarde" de hoje, sexta-feira (14/10), exibe o filme “Bilhete De Loteria” após “Chocolate Com Pimenta”, às 15h20, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "Bilhete De Loteria"

Kevin Carson ganha 370 milhões de dólares na loteria e quer manter o fato em segredo. No entanto, as notícias se espalham rápido e Kevin tem que sobreviver ao fim de semana com os vizinhos gananciosos que sabem que ele tem o bilhete premiado.

TRAILER DA SESSÃO DA TARDE DE HOJE

FICHA TÉCNICA DE "Bilhete De Loteria"

Título Original: Lottery Ticket

Lottery Ticket Elenco: Shad Moss; Brandon T. Jackson

Shad Moss; Brandon T. Jackson Direção: Erik White

Erik White Nacionalidade: Americana