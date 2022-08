Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta sexta-feira (12)

A "Sessão da Tarde" de hoje, segunda-feira (21/3), exibe o filme “Meu Pai, Meu Herói” após capítulo de “O Cravo e a Rosa”, às 15h30, na TV Globo. A produção americana é do gênero drama. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "MEU PAI, MEU HERÓI"

Julien vive numa cadeira de rodas e, como todos os adolescentes, sonha com grandes aventuras e emoções. Para realizar seu sonho, o jovem convence o pai a competir ao seu lado no triathlon “Ironman”, de Nice, uma das provas mais difíceis do circuito mundial.

Treinando para o evento, Julien irá reconstruir sua relação com o pai, transformando a vida de toda sua família. Baseado em uma história real.

FICHA TÉCNICA DE "MEU PAI, MEU HERÓI" Título Original: The Finishers

Elenco: Jacques Gamblin; Alexandra Lamy; Fabien Héraud; Sophie de Furst; Pablo Pauly; Xavier Mathieu; Christelle Cornil

Dubladores: Paul: Márcio Simões/ Claire: Mônica Rossi/ Julien: José Leonardo/ Sophie: Flavia Saddy/ Yohan: Charles Emanuel/ Sergio: José Augusto Sendim

Direção: Nils Tavernier

Nacionalidade: Belga; Francesa

Gênero: Drama