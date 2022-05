Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira (9)

A "Sessão da Tarde" de hoje, segunda-feira (9), exibe o filme "Um Bom Partido" após o capítulo de “O Cravo e a Rosa”, às 15h30, na TV Globo. A obra, de 2012, é do gênero comédia romântica e tem direção de Gabriele Muccino.

Sinopse de 'Um Bom Partido'

George é um ex-jogador de futebol que, após perceber o quanto esteve ausente na família em razão de sua carreira, recebe uma segunda chance para se aproximar de seu filho Lewis e da ex-mulher Stacie.

Agora, trabalhando como treinador juvenil na escola do filho, ele tenta reconstruir sua vida e reconquistar a antiga esposa. No entanto, ele se vê frente a um problema: manter-se afastado das mães das outras crianças, já que as mulheres vivem dando em cima dele.

Trailer do filme da Sessão da Tarde de hoje

Ficha técnica de 'Um Bom Partido'

Título Original: Playing For Keeps

País de Origem: Estados Unidos

Ano de Produção: 2012

Diretor: Gabriele Muccino

Elenco: Gerard Butler, Jessica Biel, Uma Thurman, Dennis Quaid, Catherine Zeta-Jones

Classe: Comédia romântica

