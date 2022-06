Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira (6)

A "Sessão da Tarde" de hoje, segunda-feira (6), exibe o filme estadunidense "Um Faz de Conta que Acontece" após o capítulo da novela “O Cravo e a Rosa”, às 15h30, na TV Globo. A obra, de 2008, é do gênero fantasia e comédia, tem direção de Adam Shankman, além de contar com a participação de Adam Sandler e Courteney Cox, atriz que interpretou a Monica, em Friends.

Sinopse de 'Um Faz de Conta que Acontece'

A vida de Skeeter Bronson vira de cabeça para baixo quando as histórias que ele conta antes de dormir para seus sobrinhos começam a virar realidade.

O protagonista, interpretado por Adam Sandler trabalha em um hotel e tenta utilizar o ocorrido das histórias que viram realidade para modificar sua vida. Skeeter busca realizar seus desejos pessoais e profissionais com isso. No entanto, perde o controle sobre as histórias, em meio às improvisações das crianças, e precisa corrigir os seus erros.

Trailer do filme da Sessão da Tarde de hoje

Ficha técnica de 'Um Faz de Conta que Acontece'

Título Original: Bedtime Stories (2008)

Bedtime Stories (2008) Elenco: Adam Sandler,Keri Russell,Guy Pearce,Russell Brand e Teresa Palmer

Direção: Adam Shankman

Adam Shankman Nacionalidade: Estadunidense

Estadunidense Gênero: Fantasia e Comédia

