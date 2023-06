Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira (5)

A "Sessão da Tarde" de hoje, segunda-feira (5/6), exibe o filme “O Grande Milagre” após “Chocolate Com Pimenta”, às 15h20, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "O Grande Milagre"

Em 1989, uma família de baleias ficou presa sob o gelo do ártico, e o repórter Adam Carlson não se conformava com a situação. Disposto a mudar essa realidade, ele começa uma verdadeira batalha ao lado de Rachel Kramer, ativista do Greenpeace, para salvar os animais, da espécie baleia-cinzenta.

Juntos, eles conseguem mobilizar pessoas de variados grupos, como os nativos da região, funcionários de empresas petrolíferas e até americanos e russos, históricos inimigos durante a Guerra Fria.

Assista ao trailer da Sessão da Tarde de hoje

FICHA TÉCNICA DE "O Grande Milagre"

Título Original: Big Miracle

Big Miracle Elenco: Kristen Bell; Drew Barrymore; John Krasinski; Dermot Mulroney

Kristen Bell; Drew Barrymore; John Krasinski; Dermot Mulroney Dubladores: Rachel Kramer: Miriam Ficher/ Jill Jerard: Priscila Amorim/ J. W. Mcgraw: Júlio Chaves/ Adam Carlson: Marcelo Garcia/ Pat Lafayette: Jorge Lucas/ Kelly Meyers: Sílvia Goiabeira.

Ken Kwapis Nacionalidade: Americana e inglesa