Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira (4)

A "Sessão da Tarde" de hoje, segunda-feira (04), exibe o filme “A Era Do Gelo: O Big Bang” após “Mulheres de Areia”, às 15:25, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "A Era Do Gelo: O Big Bang"

Depois que o esquilo Scrat, involuntariamente, provoca um acidente espacial em sua incansável perseguição pela noz, um enorme meteoro entra em rota de colisão com a Terra, ameaçando o lar de Manny, Diego, Sid e cia. Sem saber o que fazer para reverter a situação, eles terão que confiar em Buck, a elétrica doninha caolha do terceiro filme – único do grupo que realmente tem um plano para evitar o trágico fim de todos. Paralelamente, Mannie e Ellie têm que lidar com iminente saída de Amora de casa, ao passo que Diego e Shira pensam em aumentar a família e Sid finalmente parece encontrar o amor.

TRAILER DE "A Era Do Gelo: O Big Bang"

FICHA TÉCNICA DE "A Era Do Gelo: O Big Bang"