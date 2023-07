Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira, 3

A "Sessão da Tarde" de hoje, segunda-feira (3/7), exibe o filme “Querido John” após “Mulheres de Areia”, às 15:20, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "Querido John"

Baseado no best seller de Nicholas Sparks. John é um soldado que volta para sua cidade durante uma licença e se envolve com Savannah, uma universitária idealista. Apaixonados, eles se correspondem, quando John volta para suas perigosas missões no Exército. O amor dos dois é grande, mas o atentado terrorista de 11 de Setembro e uma reviravolta do destino podem por tudo a perder.

FICHA TÉCNICA DE "Querido John"

Título Original: Dear John

Dear John Elenco: Channing Tatum; Amanda Seyfried; Richard Jenkins; Henry Thomas; Luke Benward

Channing Tatum; Amanda Seyfried; Richard Jenkins; Henry Thomas; Luke Benward Dubladores: John: Marcio Araújo/ Tim: Élcio Sodré/ Savannah: Fernanda Bullara/ Tyree: Carlos Campanille

John: Marcio Araújo/ Tim: Élcio Sodré/ Savannah: Fernanda Bullara/ Tyree: Carlos Campanille Direção: Lasse Hallström

Lasse Hallström Nacionalidade: Americana