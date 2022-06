Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira (27)

A "Sessão da Tarde" de hoje, segunda-feira (27), exibe o filme norte-americano "Esposa De Mentirinha" após o capítulo da novela “O Cravo e a Rosa”, às 15h30, na TV Globo. A obra, de 2011, é do gênero comédia romântica, tem direção de Dennis Dugan, assim como as participações de Adam Sandler e de Jennifer Aniston.

SINOPSE DE 'ESPOSA DE MENTIRINHA'

Danny Maccabee queria um relacionamento sério, mas foi infeliz em sua tentativa de casamento. Para driblar a carência, passa a vivenciar somente namoricos e transas sem o menor compromisso. Assim, ele toca sua vida como cirurgião plástico bem sucedido, tendo sua melhor amiga Katherine, mãe solteira de um casal de pirralhos, como fiel escudeira.

Mas um dia ele conhece a jovem Palmer e a paixão toma conta de ambos. Disposto a se casar com ela, Danny pisa na bola quando, para conquistá-la, inventa que é marido da amiga, pai das crianças e que vai se separar. Começa então uma verdadeira aventura amorosa recheada de confusões de todos os tipos.

TRAILER DO FILME DA SESSÃO DA TARDE DE HOJE

FICHA TÉCNICA DE 'ESPOSA DE MENTIRINHA'

Título Original: Just Go With It

Elenco: Adam Sandler,Jennifer Aniston, Nicole Kidman, Nick Swardson, Brooklyn Decker, Bailee Madison.

Direção: Dennis Dugan

Nacionalidade: Americana