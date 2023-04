Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira, 24

A "Sessão da Tarde" de hoje, segunda-feira (24/4), exibe o filme “Mulheres ao Ataque” após “Chocolate Com Pimenta”, às 15:30, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "Mulheres ao Ataque"

Quando Carly descobre que seu namorado, Mark, é casado com outra mulher, Kate, as duas se unem contra ele em nome da vingança. Uma estranha amizade começa a nascer entre elas, mas a situação fica ainda pior quando elas descobrem que uma terceira mulher está envolvida, a jovem Amber. Logo, a terceira pretendente se une ao grupo, para dar uma lição no marido infiel.

VEJA TRAILER DA SESSÃO DA TARDE DE HOJE

FICHA TÉCNICA DE "Mulheres ao Ataque"

Título Original: The Other Woman

The Other Woman Elenco: Nikolaj Coster-Waldau; Cameron Diaz; Taylor Kinney; Leslie Mann; Nicki Minaj; Kate Upton

Nikolaj Coster-Waldau; Cameron Diaz; Taylor Kinney; Leslie Mann; Nicki Minaj; Kate Upton Dubladores: Mônica Rossi/ Kate:Sheila Dorfman/ Mark:Ricardo Schnetzer/ Frank:Dario De Castro/ Amber:Flavia Saddy/ Phil:Reginaldo Primo/ Lydia:Mariana Torres

Mônica Rossi/ Kate:Sheila Dorfman/ Mark:Ricardo Schnetzer/ Frank:Dario De Castro/ Amber:Flavia Saddy/ Phil:Reginaldo Primo/ Lydia:Mariana Torres Direção: Nick Cassavetes

Nick Cassavetes Nacionalidade: Americana