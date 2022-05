Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira (2)

A "Sessão da Tarde" de hoje, segunda-feira (2), exibe o filme “Os Pinguins de Madagascar” após capítulo de “O Cravo e a Rosa”, às 15h30, na TV Globo. A obra é uma animação de nacionalidade americana e tem a comédia como gênero.

Sinopse de 'Os Pinguins de Madagascar'

Capitão, Kowalski, Rico e Recruta formam a elite dos pinguins espiões. No entanto, o quarteto é capturado em uma missão que tinha o intuito de presentear o integrante mais novo da tropa (Recruta) em seu aniversário. Os espiões caem nas garras do temido Dr. Otavius Brine, que se sentiu prejudicado pelo grupo em uma época distante.

Agora, eles terão de impedir o maléfico plano do vilão: uma vingança em massa contra os pinguins do mundo todo. Para tal, os quatro deverão unir forças com a Vento do Norte, uma especializada agência de espiões liderada pelo Agente Secreto. Em paralelo, Recruta tenta provar seu valor como agente especial do time de pinguins.

Trailer do filme da Sessão da Tarde de hoje

Ficha técnica de 'Os Pinguins de Madagascar'