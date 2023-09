Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira (18)

A "Sessão da Tarde" de hoje, segunda-feira (18/9), exibe o filme “Milagre na Cela 7” após “Mulheres de Areia”, às 15:20, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "Milagre na Cela 7"

Uma história apaixonante sobre um pai com problemas mentais que foi injustamente acusado de assassinato e a relação com sua adorável filha de seis anos. A prisão seria sua casa. Baseado no filme coreano de 2013 "7-beon-bang-ui seon-mul" (2013).

FICHA TÉCNICA DE "Milagre na Cela 7"