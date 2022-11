Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira, 14

A "Sessão da Tarde" desta segunda (14) exibirá o filme “Bem-Vindo, Doutor” após “Chocolate Com Pimenta”, às 15h30, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "BEM-VINDO, DOUTOR"

Seyolo Zantoko (Marc Zinga) é um médico que acabou de se formar em Kinshasa, capital do seu país natal, o Congo. De lá, ele decide partir para uma pequena aldeia francesa, um vilarejo que lhe deu uma imperdível oportunidade de trabalho. Com a sua família ao seu lado, Zantoko embarca na maior jornada de sua vida, onde precisará vencer o preconceito e as barreiras culturais para vencer.

VEJA TRAILER DA SESSÃO DA TARDE DE HOJE

https://www.youtube.com/watch?v=F2UZe8FNsck

FICHA TÉCNICA DE "BEM-VINDO, DOUTOR"