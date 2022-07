Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira (11)

A "Sessão da Tarde" de hoje, segunda-feira (11), exibe a animação "Procurando Nemo" após o capítulo da novela “O Cravo e a Rosa”, às 15h30, na TV Globo. O filme do gênero aventura é de 2003.

SINOPSE DE 'PROCURANDO NEMO'

O filme conta a história do peixe-palhaço Marlin, em busca de seu filho Nemo, que é sequestrado por um mergulhador. Enquanto o pequeno peixinho tenta escapar do aquário em que foi parar, em um consultório de dentista, o pai cruza o oceano para achar seu filho. Para isso, Marlin conta com a ajuda da esquecida peixinha Dory.

TRAILER DO FILME DA SESSÃO DA TARDE DE HOJE

FICHA TÉCNICA DE 'PROCURANDO NEMO'

Título: Finding Nemo (Original)

Ano produção: 2003

Dirigido por Andrew Stanton Lee Unkrich

Estreia: 4 de Julho de 2003 (Brasil)

Duração: 100 minutos

Classificação: Livre para todos os públicos

Gênero: Animação Aventura Comédia Família

Países de Origem: Estados Unidos da América

