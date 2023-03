Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta quinta-feira, 9

A "Sessão da Tarde" de hoje, quinta-feira (9/3), exibe o filme “O Maior Amor Do Mundo” após “Chocolate Com Pimenta”, às 15:20, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "O Maior Amor Do Mundo"

Segue a vida de diferentes mães no Dia das Mães. Sandy está felizmente divorciada até descobrir que seu ex-marido fugiu com uma mulher muito mais jovem. Agora ela deve aprender a lidar com grandes mudanças em sua vida, pois seus dois filhos agora têm uma madrasta.

As irmãs Jesse e Gabi recebem uma surpresa inesperada de sua mãe, que não fica feliz ao descobrir que Gabi é lésbica e Jesse é casado com um homem de cor. Miranda não tem filhos e está focada em sua carreira. Kristin está curtindo a vida como uma nova mãe, mas sente a pressão do namorado para se casar.

Bradley está se esforçando para ser o melhor pai para suas duas filhas desde que sua mãe faleceu no ano passado, mas ele quer fingir que o Dia das Mães não existe.

FICHA TÉCNICA DE "O Maior Amor Do Mundo"

Título Original: Mother's Day

Mother's Day Elenco: Julia Roberts; Jennifer Aniston; Kate Hudson; Timothy Olyphant; Jason Sudeikis; Britt Robertson

Julia Roberts; Jennifer Aniston; Kate Hudson; Timothy Olyphant; Jason Sudeikis; Britt Robertson Dubladores: Sandy:Élida L'astorina/ Jesse:Adriana Torres/ Bradley:Duda Espinoza/ Flo:Marly Ribeiro/ Kristin:Luísa Palomanes/ Henry:Alexandre Moreno/ Gabi:Maíra Góes/ Miranda:Mônica Rossi/ Zack:Renan Freitas/ Earl:Sérgio Fortuna/ Rachel:Isabella Simi/ Russel:Marcelo Garcia/ Mikey:Enzo Dannemann/ Peter:Gabriel Reis/ Tina:Flávia Saddy/ Max:Angélica Borges/ Vicky:Bia Menezes/ Lance:Luiz Carlos Persy/ Kimberly:Márcia Morelli/ Jody:Sabrina Miragaia/ Sonia:Marlene Costa/ Gwenda:Carla Pompílio/ Charlie:Luís Felipe Mello/ Inez:Priscila Amorim/ Wally:Alfredo Martins/ Tanner:Manu/ Betty:Mariângela Cantú/ Paige:Carol Murai/ Evette:Lara Leão/ Tommy:Yan Gesteira/ Dominc:Arthur Salerno/ Bobby Lee:Mckeidy Lisita/ Tinny:Maurício Berger

Direção: Garry Marshall

Garry Marshall Nacionalidade: Americana