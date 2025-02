Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta quinta-feira (6)

A "Sessão da Tarde" de hoje, quinta-feira (6), exibe o filme “Uma Noite no Museu 3 - O Segredo da Tumba” após “Cabocla - Edição Especial”, às 15h25, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "Uma Noite no Museu 3 - O Segredo da Tumba"

O segurança Larry Daley torna-se diretor de operações do turno da noite do Museu de História Natural de Nova York. Certo dia, ele percebe que os objetos de exposição do museu estão estranhos. Ele descobre, então, que a peça mais importante está sofrendo um processo de deterioração. Para tentar salvá-la, Larry, seu filho e a turma do museu vão para Londres pedir orientação do faraó que está em exposição no museu local.

TRAILER DE "Uma Noite no Museu 3 - O Segredo da Tumba"

FICHA TÉCNICA DE "Uma Noite no Museu 3 - O Segredo da Tumba"