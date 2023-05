Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta quinta-feira (4)

A "Sessão da Tarde" de hoje, quinta-feira (4), exibe o filme “Cavalo de Guerra” após “Chocolate Com Pimenta”, às 15h20, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "Cavalo de Guerra"

Albert Narracott, filho do fazendeiro e ex-herói de guerra Ted, começa a treinar o cavalo Joey e logo a dupla se torna inseparável. Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, o animal é vendido para a Cavalaria do Exército e enviado para a linha de fogo, enfrentando uma verdadeira odisseia.

Enquanto isso, Albert embarca numa perigosa missão para encontrar o seu companheiro e trazê-lo de volta para casa.

TRAILER

FICHA TÉCNICA DE "Cavalo de Guerra"

Título Original: War Horse

War Horse Elenco: Emily Watson; David Thewlis; Peter Mullan; Niels Arestrup; Tom Hiddleston; Jeremy Irvine

Emily Watson; David Thewlis; Peter Mullan; Niels Arestrup; Tom Hiddleston; Jeremy Irvine Dubladores: Albert Narracott: Felipe Drummond; Ted Narracott: Ronaldo Júlio; Rose Narracott: Lina Rossana; Avô: Pietro Mario; Lyons: Elcio Romar; Capitão Nicholls: Reginaldo Primo

Albert Narracott: Felipe Drummond; Ted Narracott: Ronaldo Júlio; Rose Narracott: Lina Rossana; Avô: Pietro Mario; Lyons: Elcio Romar; Capitão Nicholls: Reginaldo Primo Direção: Steven Spielberg

Steven Spielberg Nacionalidade: Americana