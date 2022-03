Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta quinta-feira (31)

A Sessão da Tarde hoje, quinta-feira (31), exibirá "Shrek Para Sempre", um filme americano de 2010 que tem humor como gênero. A animação irá ao ar às 15h30, logo após a novela "O Cravo e a Rosa", na TV Globo.

Sinopse da Sessão da Tarde hoje

Shrek está entediado. Sua antiga vida de aventuras foi substituída pela de pacato pai de família. Casado com Fiona e pai de três filhos, Shrek sente falta da adrenalina e da liberdade que tinha no passado.



Para recuperá-los, ele firma um pacto com Rumpelstiltiskin. Imediatamente, Shrek é levado a uma versão alternativa do Reino de Tão, Tão Distante, onde Fiona é uma temível ogro e ele não é mais reconhecido pelo Burro e o Gato de Botas, seus melhores amigos.

Curiosidades de Shrek Para Sempre

A música "Rumpel's Party Palace", presente na festa rave com as bruxas, é uma versão remixada de "Fuga em Sol Menor", de Johann Sebastian Bach;



Shrek para Sempre é o 1º filme da série a ser lançado em formato 3D e nas salas IMAX.

Confira o trailer do filme

Ficha técnica

Título Original: Shrek Forever after

Dubladores: Shrek: Mauro Ramos/ Burro: Mário Jorge Andrade/ Princesa Fiona: Fernanda Crispim/ Gato De Botas:Alexandre Moreno/ Rumpelstiltskin: Cláudio Galvan/ Brogan: Ronaldo Júlio/ Gretched: Vânia Alexandre/ Cookie: Anderson Coutinho

Direção: Mike Mitchell

Nacionalidade: Americana

Gênero: Infantil