Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta quinta-feira (3)

A Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (3), exibirá o filme "Meu Monstro De Estimação", uma obra dos gêneros aventura lançada nos Estados Unidos em 2007. O longa-metragem irá ao ar às 15h30, logo após a novela "O Cravo e a Rosa", na TV Globo.

Sinopse da Sessão da Tarde hoje

Angus MacMorrow é um solitário garoto escocês que sonha com o retorno de seu pai para casa. Um dia, ele encontra na praia um objeto misterioso, o qual leva para casa. Logo, ele descobre que se trata de um ovo do lendário monstro do lago Loch Ness.



Ao nascer, Angus lhe dá o nome de Crusoe, tentando de todas as formas escondê-lo.

Curiosidades de "Meu Monstro De Estimação"

As filmagens ocorreram entre 8 de maio e 4 de setembro de 2006;

Nos créditos finais está presente a frase "nenhum cavalo aquático foi ferido na realização deste filme";

O orçamento de Meu Monstro de Estimação foi de US$ 45 milhões

​Ficha técnica

Título Original: The Water Horse

Elenco: Eddie Campbell, Ben Chaplin, Alex Etel, David Morrissey, Marshall Napier, Emily Watson

Direção: Jay Russell

Nacionalidade: Americana

Gênero: Aventura