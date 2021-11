Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta quinta-feira (25)

A Sessão da Tarde hoje, quinta-feira (25), exibe o filme de comédia romântica "A Conselheira Amorosa". Protagonizado por Eric Mabius e Brooke D'Orsay, o longa-metragem americano de 2012 tem direção de Mark Griffiths. A produção irá ao ar às 15h, logo após o Jornal Hoje, na TV Globo.

Sinopse de A Conselheira Amorosa

Desde jovem, Harold White não sabe como lidar com o sexo oposto. Tentando vencer esta barreira, ele contrata Annie Hayes, a garota popular do seu antigo colégio, para ensiná-lo a falar com as mulheres e conseguir, enfim, emplacar algum relacionamento.

Mas Harold não imaginava que iria se apaixonar justamente pela sua nova “professora”. ao cuidar das crianças, acabam ficando famosos e gerando o ódio de seus concorrentes.

Confira o trailer da Sessão da Tarde hoje

Ficha técnica