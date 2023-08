Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta quinta-feira, 24

A "Sessão da Tarde" de hoje, quinta-feira (24/8), exibe o filme “McFarland Dos Eua” após “Mulheres de Areia”, às 15:25, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "McFarland Dos Eua"

Depois de perder o emprego como treinador de futebol, Jim White se muda para a pequena cidade de MacFarland. Lá ele começa a trabalhar no colégio local e descobre o talento de alguns jovens para o atletismo. Contra todas as adversidades, ele os transforma em verdadeiros campeões do cross-country.

Veja o trailer da Sessão da Tarde de hoje

FICHA TÉCNICA DE "McFarland Dos Eua"