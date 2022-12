Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta quinta-feira, 22

A "Sessão da Tarde" de hoje, quinta-feira (22/12), exibe o filme “Surpresas Do Amor” após “Chocolate Com Pimenta”, às 15:40, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "Surpresas Do Amor"

Todo Natal, Brad e Kate seguem uma tradição criada desde quando se conheceram: livram-se das neuroses de suas famílias e viajam para algum local exótico e ensolarado, onde possam passar as férias. Só que neste ano eles não podem seguir o plano, já que um nevoeiro cancela todos os vôos do aeroporto de São Francisco. Para piorar, eles são filmados por uma equipe local de notícias, o que faz com que suas famílias saibam onde estão. Sem terem como escapar, eles são obrigados a passar o Natal com suas famílias. Quatro vezes, já que precisam lidar com o pai e a mãe de cada um deles.

FICHA TÉCNICA DE "Surpresas Do Amor"

Título Original: Four Christmases

Four Christmases Elenco: Vince Vaughn; Reese Witherspoon; Robert Duvall; Sissy Spacek

Vince Vaughn; Reese Witherspoon; Robert Duvall; Sissy Spacek Dubladores: Brad: Affonso Amajones/ Kate: Angelica Santos/ Howard: Carlos Campanile/ Paula: Patrícia Scalvi/ Creighton: Antônio Moreno/ Denver: Wellington Lima/ Marilyn: Rosa Maria Baroli/ Pastor Phi:l Marcelo Pissardini/ Dallas: Sergio Corcetti/ Courtney: Adriana Pissardini/ Susan: Sílvia Suzy

Direção: Seth Gordon

Seth Gordon Nacionalidade: Americana