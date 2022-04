Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta quinta-feira (21)

A "Sessão da Tarde" de hoje, quinta-feira (21/4), exibe o filme “As Branquelas” após capítulo de “O Cravo e a Rosa”, às 15h30, na TV Globo. A produção americana é do gênero comédia e foi lançada originalmente em 2004.

Legenda: Filme é aclamado pelo público no Brasil Foto: divulgação

Sinopse de "As Branquelas"

Os irmãos Marcus e Kevin Copeland — vividos pelos também irmãos Marlon e Shawn Wayans — trabalham como detetives no FBI, mas passam por problemas no emprego devido a uma investigação malsucedida. A Corporação recebe um caso sobre o plano de sequestro de duas irmãs herdeiras milionárias, Brittany (Maitland Ward) e Tiffany Wilson (Anne Dudek) e o transfere aos principais rivais dos irmãos, restando a estes apenas escoltar as mulheres até um evento.

No entanto, ao longo do trajeto, ocorre um acidente de carro que provoca lesões nas irmãs. Desesperadas, elas se recusam a seguir a programação, e os irmãos Copeland entram em cena assumindo a identidade de ambas após intervenções estéticas.

Trailer de "As Branquelas"

Curiosidades de "As Branquelas"

O ator Marlon Wayans já afirmou, no Instagram, que o filme teve inspiração na dupla de socialites Paris e Nicky Hilton;

Uma cena icônica do ator Terry Crews cantando “A Thousand Miles,” de Vanessa Carlton, foi gravada em apenas uma tomada;

Apesar de aclamado pelo público, o filme foi odiado pela crítica especializada. A película chegou a ser nomeada a cinco categorias no Framboesa de Ouro, premiação voltada aos piores filmes da indústria.

Ficha técnica de "As Branquelas"

Título Original: White Chicks;

Elenco: Marlon Wayans; Shawn Wayans; Frankie Faison; John Heard; Jaime King; Lochlyn Munro;

Direção: Keenen Ivory Wayans;

Nacionalidade: Americana;

Gênero: Comédia.