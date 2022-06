Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta quinta-feira (16)

A "Sessão da Tarde" de hoje, quinta-feira (16), exibe o filme estadunidense "Bater Ou Correr Em Londres" após o capítulo da novela “O Cravo e a Rosa”, às 15h30, na TV Globo. A obra, de 2003, é do gênero aventura e comédia, tem direção de David Dobkin.

Sinopse de 'Bater Ou Correr Em Londres'

Wang (Jackie Chan) descobre que seu pai, guardião do selo imperial, foi assassinado por ladrões que roubaram tal relíquia. Sabendo que os criminosos foram para Londres, ele se une a Roy (Owen Wilson) para vingar a morte do pai e reaver o selo.

Nisso, os dois amigos acabam fazendo uma viagem no tempo a Londres, no século XIX, para recuperar o Selo Imperial da China. No caminho, eles conhecem Jack, o Estripador, Sir Arthur Conan Doyle e Charlie Chaplin ainda jovem.

Trailer do filme da Sessão da Tarde de hoje

Ficha técnica de 'Bater Ou Correr Em Londres'

Título Original: Shanghai Knights (2003)

Shanghai Knights (2003) Elenco: Jackie Chan,Owen Wilson,Aaron Johnson eTom Fisher

Jackie Chan,Owen Wilson,Aaron Johnson eTom Fisher Direção: David Dobkin

David Dobkin Nacionalidade: Estadunidense

Estadunidense Gênero: Aventura e Comédia

