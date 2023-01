Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta quinta-feira, 12

A "Sessão da Tarde" de hoje, quinta-feira (12/1), exibe o filme “Tudo Por Um Popstar” após “Chocolate Com Pimenta”, às 15h30, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "Tudo Por Um Popstar"

A banda pop Slavabody Disco Disco Boys, febre entre as meninas de todo o Brasil, anuncia que irá tocar no Rio de Janeiro. Fãs de carteirinha do grupo, as adolescentes e melhores amigas Gabi, Manu e Ritinha farão de tudo para que seus pais deixem que elas assistam ao show do grupo longe da cidade onde moram.

Assista ao trailer da Sessão da Tarde de hoje:

FICHA TÉCNICA DE "Tudo Por Um Popstar"